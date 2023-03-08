İstanbul’un depreme en dayanıklı semtleri hangileri? Kahramanmaraş’ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ilde hissedilen depreminin ardından akıllara bir kez daha İstanbul'da beklenen deprem geldi. Uzmanlara göre İstanbul'da şiddeti 7.5 üzerinde olacak bir deprem bekleniyor. Peki İstanbul’un depreme en dayanıklı semtleri hangileri?

Genç ve dinamik fay hatları üzerinde bulunan İstanbul, 1. ve 2. derece deprem riski taşıyan iller arasında yer almaktadır. İstanbul’un 1. ve 2. derece deprem riski taşıyan iller arasında yer alıyor olması her ilçesinde deprem riskinin aynı seviyede olduğu anlamına gelmemelidir. Bazı ilçelerin fay hatları üzerinde bulunması ve ilçelerdeki toprak türlerinin birbirinden farklı olması deprem risklerinin bazı ilçelerde yüksek, bazı ilçelerde ise düşük olmasını sağlamaktadır. Peki İstanbul’da deprem riski düşük ve sağlam zeminli ilçeler nereleri?

İstanbul’un Anadolu Yakası Avrupa Yakasından Daha Güvenli

İstanbul’un Anadolu Yakasının, Avrupa Yakasına göre daha güvenli olduğu İBB ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan veriler doğrultusunda tespit edildi. İstanbul’da 1106,25 hektarlık alan riskli alan olarak ilan edildi. İstanbul’un Avrupa Yakasındaki çarpık kentleşme olgusu İstanbul’da olası deprem olması durumunda bu yakadaki hasar ve can kaybının yüksek olması sonucunu ortaya çıkarabilecektir. Anadolu Yakasında bina hasarı ve can kaybı riskinin en düşük olduğu ilçe Şile olarak saptanmıştır.

İstanbul’da Deprem Riski Düşük Olan İlçeler

Olası bir deprem olması durumunda en güvenilir ilçe Şile olarak tespit edilmiştir. Deprem riskli düşük diğer İstanbul ilçeleri şunlardır:

• Şile (Çayırbaşı, Çavuş)

• Çatalca,

• Çekmeköy,

• Arnavutköy,

İstanbul’da Deprem Riski Yüksek Olan İlçeler

• Zeytinburnu Ayamama Deresi,

• Ataköy’ün bulunduğu kesimler,

• Florya (batısındaki heyelan alanları) Küçükçekmece kıyıları,

• Küçükçekmece Gölü’nün doğusundaki Nakkaşdere alüvyonları,

• Azaplı yöresi (Altınşehir’in alçak kesimleri),

• Ispartakule (Alibey Yarımadasının batı kısımları),

• Kanarya (Firuzköy kıyıları),

• Esenkent,

• Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizine bakan kıyıları),

• Ambarlı

• Haramidere.