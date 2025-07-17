İstanbul’un en az yeşil alana sahip ilçesi Güngören oldu

İstanbul’un çarpık kentleşme gerçeği, bir kez daha rakamlarla gün yüzüne çıktı.

Marmara Üniversitesi ile TÜBİTAK, iki yıl boyunca "İstanbul Yeşil Kent İndeksi" araştırması üzerine yoğunlaştı.

Kurumlar, 15 Mart 2023 tarihi ile 15 Mart 2025 arasında İstanbul'un 39 ilçesinin yer aldığı verileri çıkardı.

EN AZ YEŞİL ALAN GÜNGÖREN'DE

Çıkartılan verilerin sonuçlarına göre şehrin kişi başına düşen aktif açık yeşil alan miktarı (m2/kişi) ve ekolojik durum en kötü ilçenin Güngören olduğu ortaya çıktı.

Havadan görüntülenen Güngören'de yeşil alan görmek neredeyse imkansız durumda.

ÇARPIK YAPILAŞMANIN SOMUT ÖRNEĞİ

Binalar ile betona boğulan ilçede ağaçlar ise caddelerde birkaç tane gözükmesi şehrin çarpık yapılaşmasının en somut örneği durumunda.

Aynı zamanda ilçe 500 m'de acil toplanma alanlarına erişim oranında en düşüğü seçildi.

HAVA KALİTESİ İLE 26'NCI SIRADA

Ortalama trafik hızı düşüklüğü ve geçirimsiz yüzey oranı ile birinci sırada yer alıyor.

Güngören'inin hava kalitesi indeksi ise 39 ilçe arasında 26'ncı sırada yer alıyor.