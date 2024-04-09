İstanbul’un havası tertemiz! Tek kareye 3 şehir sığdı Hava kirliliğinin azalmasıyla 3 şehir tek karede birleşti. İstanbul Bostancı, Yalova ve Bursa Uludağ aynı fotoğrafta görüntülendi.

İHA

Hava kirliliği dünya çapında yaşamı tehdit eden önemli sorunlardan biri.

Türkiye'nin de birçok kentinde bu sorun başgösteriyor.

Bu şehirlerin başında Megakent İstanbul geliyor.

Kirlilik azaldı

Ancak kentte hava kirliliği son 2 yılın en düşük seviyesinde görülmeye başlandı.

Hava kirliliğinin düşmesiyle birlikte Bursa’da Uludağ’ın karlı tepeleri görüldü.

3 şehir aynı karede

Fotoğraf sanatçısı Halil Sopaoğlu İstanbul, Yalova ve Bursa’yı aynı karede yakaladı.

Çamlıca tepesinden çektiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

100 kilometre uzaklık net görüldü

Binlerce beğeni ve milyonlarca görüntüleme alan fotoğraf, hava kirliliğinin azalmasıyla yaklaşık 100 kilometre uzaklığın net bir şekilde görüldüğünün kanıtı oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)