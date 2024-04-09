İstanbul’un havası tertemiz! Tek kareye 3 şehir sığdı

İHA
Hava kirliliği dünya çapında yaşamı tehdit eden önemli sorunlardan biri.
Türkiye'nin de birçok kentinde bu sorun başgösteriyor.
Bu şehirlerin başında Megakent İstanbul geliyor.
Kirlilik azaldı
Ancak kentte hava kirliliği son 2 yılın en düşük seviyesinde görülmeye başlandı.
Hava kirliliğinin düşmesiyle birlikte Bursa’da Uludağ’ın karlı tepeleri görüldü.
3 şehir aynı karede
Fotoğraf sanatçısı Halil Sopaoğlu İstanbul, Yalova ve Bursa’yı aynı karede yakaladı.
Çamlıca tepesinden çektiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.
100 kilometre uzaklık net görüldü
Binlerce beğeni ve milyonlarca görüntüleme alan fotoğraf, hava kirliliğinin azalmasıyla yaklaşık 100 kilometre uzaklığın net bir şekilde görüldüğünün kanıtı oldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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