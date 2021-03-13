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    İstanbul'un kısıtlamasız cumartesi gününde yoğunluk yaşandı

    İstanbul'un kısıtlamasız cumartesi gününde yoğunluk yaşandı

    Kontrollü normalleşmeyle birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesinin ardından cumartesi gününü kapsamayan yasaklar, vatandaşların güzel havayı değerlendirmesiyle sonuçlandı.
    • AA
    • 13.03.2021 - 15:44
    • Güncelleme : 13.03.2021 - 15:46
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    İstanbul'da başlayan kontrollü normalleşme süreciyle birlikte koronavirüse karşı alınan önlemler esnetildi.

    Kısıtlamasız ikinci cumartesi günü sakin başlasa da, öğle saatlerinden itibaren güzel havayı gören vatandaşlar sahillere akın etti.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasına göre saat 13.40 itibarıyla kent genelindeki yoğunluk yüzde 67 oldu.

    TRAFİKTE YOĞUNLUK

    Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolunun her iki yönünde de sabah saatlerinde akıcı olan trafiğin zaman zaman yoğunlaştığı gözlendi. Bağdat Caddesi'nde de sabah saatlerinde sakinlik gözlenirken, bazı vatandaşların Caddebostan sahilinde yürüyüş ve spor yaptığı görüldü.

    İstanbul'un kısıtlamasız cumartesi gününde yoğunluk yaşandı VİDEO

    İstanbul un kısıtlamasız cumartesi gününde yoğunluk yaşandı #1

    İŞLETMELERE YOĞUN İLGİ

    Vatandaşlar Beykoz'da da sahilleri ve koruları tercih etti. Özellikle deniz kenarında yürümeyi tercih eden vatandaşlar, balık ekmek satışı yapan işletmelere de ilgi gösterdi.

    İstanbul un kısıtlamasız cumartesi gününde yoğunluk yaşandı #2

    DENETİMLER YAPILDI

    Öte yandan sabah saatlerinden itibaren yoğunluğun yaşandığı Üsküdar sahili ve meydanında da vatandaşların yürüyüş yaptığı görüldü. Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek koordinasyonundaki ekiplerce de kafe ve restoranlar denetlendi, çalışanlara ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına yönelik uyarılarda bulunuldu.

    İstanbul un kısıtlamasız cumartesi gününde yoğunluk yaşandı #3

    SAHİL BÖLGELERİNDE HAREKETLİLİK

    Kentin en hareketli bölgelerinden olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de sabah saatlerinde görülen sakinlik yerini hareketliliğe bırakmaya başladı.

    Arnavutköy, Bebek, Baltalimanı ve Avcılar gibi sahil bölgelerinde de zaman zaman trafik yoğunluğunun yaşandığı görüldü.

    İstanbul un kısıtlamasız cumartesi gününde yoğunluk yaşandı #4

    Bu alanlarda sabah saatlerinden itibaren bazı vatandaşların yürüyüş yaptığı, bazılarının da balık tuttuğu gözlendi.

    Beylikdüzü'nde de sabah saatlerindeki akıcı trafik yerini yoğunluğa bıraktı. Özellikle vatandaşların toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği ve bu noktalarda da yoğunluğun arttığı görüldü.

    İstanbul un kısıtlamasız cumartesi gününde yoğunluk yaşandı #5

    İstanbul un kısıtlamasız cumartesi gününde yoğunluk yaşandı #6

    İstanbul un kısıtlamasız cumartesi gününde yoğunluk yaşandı #7

    İstanbul un kısıtlamasız cumartesi gününde yoğunluk yaşandı #8

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