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    İstanbul'un köprüleri Azerbaycan bayrağına büründü

    Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilanının 103. yıl dönümü için İstanbul'un köprüleri Azerbaycan bayrağının renklerine büründü.
    • AA
    • 28.05.2021 - 01:33
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    İstanbul'un köprüleri Azerbaycan bayrağına büründü

    İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Azerbaycan'da cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümü için Azerbaycan renklerine büründü.

    SABAHA KADAR SÜRECEK

    Azerbaycan’ın “Cumhuriyet Günü” kutlamaları kapsamında köprüler kırmızı, mavi ve yeşil renklerle aydınlatıldı.

    Aydınlatma sabaha kadar devam edecek.

    İstanbul un köprüleri Azerbaycan bayrağına büründü #1

    İstanbul un köprüleri Azerbaycan bayrağına büründü #2

    İstanbul un köprüleri Azerbaycan bayrağına büründü #3

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