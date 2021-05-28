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İstanbul'un köprüleri Azerbaycan bayrağına büründü
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilanının 103. yıl dönümü için İstanbul'un köprüleri Azerbaycan bayrağının renklerine büründü.
- AA
- 28.05.2021 - 01:33
İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Azerbaycan'da cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümü için Azerbaycan renklerine büründü.
SABAHA KADAR SÜRECEK
Azerbaycan’ın “Cumhuriyet Günü” kutlamaları kapsamında köprüler kırmızı, mavi ve yeşil renklerle aydınlatıldı.
Aydınlatma sabaha kadar devam edecek.