İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili özlü sözler... 6 Ekim 2022

İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili özlü sözler... 6 Ekim 2022

İstanbul'un Kurtuluşu'na dair sosyal medya üzerinden paylaşım yapmak isteyenler, bugüne özel yazılmış güzel ve özlü sözleri araştırmaya başladı.

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu il genelinde coşkuyla kutlanıyor...

Bu anlamlı günde tanıdıklarına mesaj göndermek isteyenler İstanbul'un Kurtuluşu mesajları hakkında araştırma yapıyor.

Baş döndüren güzelliği ile dünyanın incisi olan İstanbul'un Kurtuluşu'na dair sosyal medyadan paylaşım yapmak isteyenler de en güzel sözlere ulaşmak istiyor.

Bu kapsamda da, "İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili güzel sözler nerlerdir? Hangi sözler yazılmıştır?" soruları arama motorlarına yazılmaya başlandı.

Peki, İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili güzel sözler nerlerdir? Hangi sözler yazılmıştır? İşte o sözler...

İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili özlü sözler

İstanbul'un Kurtuluşu'nun 99. yılında muazzam şehri bizlere kazandıran tüm atalarımıza binlerce kez rahmet diliyorum. Büyük kurtuluş kutlu olsun!.

İstanbul iki deniz arasında bir inci parçasıdır. (Nedim) Bu inci parçası olan İstanbul’un işgalden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun.

Asya ve Avrupa'nın ortasında duran deniz gibi mavi gözlerin! Ulu önderim bize İstanbul'umuzu verdiğin için sana teşekkür ederiz! Dünya'nın en güzel şehri İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlu olsun!

Peygamberin muştusuna nail olmak için feth olunan şehri yine o fethi yapanların torunları işgalden kurtardı. İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun..

Adına şiirler, şarkılar yazılan her gelenin hayran kaldığı muazzam şehir İstanbul’umuzun işgalden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun!

Ecdadımızın Milli duruşuyla İstiklal Mücadelesi 6 Ekim 1923’te PERÇİNLEŞMİŞTİR. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşlarını Saygı ve Minnetle Yad Ediyorum.

Her faninin ölmeden önce 1 kez görmesi gereken Mega Kent, iki kıtayı birleştiren eşsiz tarihe sahip muazzam şehir işgalden kurtuluşun kutlu olsun!

Galata’sı, Kız Kulesi, Ayasofya’sı, Süleymaniye’si ve Dolmabahçe’siyle dünyanın en güzel şehri olan 7 tepeli İstanbul kurtuluşun kutlu olsun! Boğazın incisi bir daha kötü kader yaşamasın.