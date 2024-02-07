İstanbul'un nüfusu, Cumhuriyet tarihinde ikinci kez azaldı Türkiye'nin en kalabalık ili olan İstanbul'un nüfusundaki azalış ilk kez 2020'de 57 bin kişi olarak kayıtlara geçmişti. 2023'te ise İstanbul nüfusundan 252 bin kişi ile ikinci kez azalma yaşandı.

AA

İstanbul, köyden kente göçün ilk adresi iken nüfusundaki azalma tersine göç verdiğinin kanıtı olarak yorumlanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını duyurdu. Buna göre, Türkiye nüfusu 2023'te Türkiye nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu.

İstanbul nüfusu 252 bin 27 kişi

İstanbul'un nüfusu ise bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi oldu.

Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul

Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul'un nüfusu geçen yıl, bir önceki yıla göre 252 bin kişi azalırken, bu sayı 2020'deki 57 bin kişilik düşüşün ardından Cumhuriyet tarihindeki 2. nüfus azalışı oldu.

Türkiye'de kilometrekareye 111 kişi düşerken İstanbul'da 3 bin 13 kişi düştü

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 111 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 13 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ili oldu.

Türkiye'nin en kalabalık 4 ilçesi İstanbul'da

Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesine bakıldığında, en kalabalık 4 ilçenin İstanbul'da yer aldığı görüldü.

İstanbul Esenyurt 978 bin 7 kişi ile Türkiye'nin en kalabalık birinci ilçesi oldu.

Türkiye'nin en kalabalık içeleri sıralamasında Küçükçekmece 792 bin 30 kişi ile yedinci, Pendik 743 bin 774 kişi ile dokuzuncu ve Ümraniye ise 723 bin 760 kişi ile onuncu sırada yer aldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)