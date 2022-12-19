Petrol
79.42
0.48%
Euro
19.8347
0.35%
Dolar
18.6482
-0.02%
Altın
1.075
0.04%
Borsa
5307
0.00%
Bitcoin
318.070
-0.48%
BTXN Coin
6.79
-5.16%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    İstanbul'un o ilçelerinde su kesintisi! Aman dikkat

    İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, su kesintileri hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyor. Peki, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında sular ne zaman gelecek?
    • 19.12.2022 - 10:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'un o ilçelerinde su kesintisi! Aman dikkat

    İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, gün içinde aksaklık yaşamamak için su ve elektrik kesintilerini öğrenmek istiyor.

    Su kesintisini öğrenmek için İSKİ'nin resmi internet sitesine bakmak yetiyor..

    İSKİ rutin olarak kesintileri yayınlıyor. Avrupa ve Anadolu Yakası'nda yaşayanlar, günlük olarak kesintilere ulaşma imkanına sahip.

    İSKİ'nin paylaştığı bu kesintiler, yine gün içerisinde arıza giderildikçe de güncelleniyor.

    Bu kesintileri öğrenmek isteyenler de "İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında sular ne zaman gelecek?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında sular ne zaman gelecek? İşte yanıtı..

    İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında sular ne zaman gelecek?

    İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında suların ne zaman geleceğini öğrenmek için, aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

    İSTANBUL SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI


    Arkanıza Yaslanın, Yatırım Robotu Size Çalışıyor!
    Advertorial

    Arkanıza Yaslanın, Yatırım Robotu Size Çalışıyor!

    Kırıkkale'de otomobil alt sokaktaki aracın üstüne düştü: 1 ağır yaralı
    İç Haber

    Kırıkkale'de otomobil alt sokaktaki aracın üstüne düştü: 1 ağır yaralı

    Sergey Şoygu Ukrayna'daki Rus cephelerini havadan inceledi
    Dünya

    Sergey Şoygu Ukrayna'daki Rus cephelerini havadan inceledi

    Görüş Bildir