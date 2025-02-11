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AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlerdir İstanbul için kar uyarısı veriyor.

Uzun zamandır kara hasret olan İstanbullu, geçtiğimiz hafta kar yağışını izleme imkanı buldu.

Ancak bu süreç oldukça kısa sürdü...

Bunun üzerine yeniden karı görüp göremeyeceğini merak eden İstanbullu, bu sabah bir kez daha karla yüzleşti.

AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü de dünden bu yana vatandaşları uyararak, kar yağışının etkisini göstereceğini bildirmişti.

YAĞIŞ SABAH SAATLERİNDE BAŞLADI

Avrupa Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Kar yağışı başta Sultangazi olmak üzere bazı bölgelerde sabah saatlerinde şiddetini artırdı.

ARAÇLAR BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Sultangazi’de araçların üstü beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Esenler'de de zaman zaman etkili oldu.