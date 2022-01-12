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    İstanbul'un yüksek kesimlerinde kartpostallık görüntüler oluştu

    İstanbul'da beklenen kar yağışı öğle saatlerinde başladı. Kartal Aydos Ormanı'nı kaplayan beyaz örtü kartpostallık görüntüler oluşturdu.
    • DHA
    • 12.01.2022 - 17:51
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 18:08
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    İstanbul'un yüksek kesimlerinde kartpostallık görüntüler oluştu

    Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar, öğle saatlerinde yağmaya başladı.

    Kar şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

    AYDOS ORMANI BEYAZA BÜRÜNDÜ

    Kartal Aydos Ormanı beyaza büründü. Yüksek kesimlerde bulunan evlerin çatıları ve bazı araçların üzeri karla kaplandı. Zaman zaman yağış daha arttı. Oluşan kartpostallık görüntü kameraya yansıdı.

    İstanbul un yüksek kesimlerinde kartpostallık görüntüler oluştu #1

    İstanbul un yüksek kesimlerinde kartpostallık görüntüler oluştu #2

    İstanbul un yüksek kesimlerinde kartpostallık görüntüler oluştu #3

    İstanbul un yüksek kesimlerinde kartpostallık görüntüler oluştu #4


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