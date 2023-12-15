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İşte o meşhur liste: 2024 yılında seyahat için en riskli ve güvenli ülkeler belli oldu

İşte o meşhur liste: 2024 yılında seyahat için en riskli ve güvenli ülkeler belli oldu Güvenlik, iklim değişikliği, sağlık ve akıl sağlığı gibi kategorilere ayrılan ve buna göre belirlenen 5 en güvenli ve 5 en tehlikeli şehir açıklandı.