İşte o meşhur liste: 2024 yılında seyahat için en riskli ve güvenli ülkeler belli oldu

ensonhaber.com
2023 yılını bitirmemize artık sayılı günler kaldı...
Bu yılı sönük geçirenler ve 2024 yılında yerinde durmak istemeyenler için seyahat listesi belirlendi.
Uluslararası International SOS şirketi, gelecek yıl ziyaret edilecek en tehlikeli ve güvenli ülkeleri belirledi.
Güvenlik, iklim değişikliği, sağlık ve akıl sağlığı gibi kategorilere göre 5 en güvenli ve 5 en tehlikeli şehir açıklandı.
İşte en güvenli ülkeler!
Danimarka
İsviçre
Norveç
Lüksemburg
İzlanda
Dünyanın en tehlikeli ülkeleri
Güney Sudan
Afganistan
Suriye
Libya
Somali
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış