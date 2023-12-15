İşte o meşhur liste: 2024 yılında seyahat için en riskli ve güvenli ülkeler belli oldu
ensonhaber.com

2023 yılını bitirmemize artık sayılı günler kaldı...

Bu yılı sönük geçirenler ve 2024 yılında yerinde durmak istemeyenler için seyahat listesi belirlendi.

Uluslararası International SOS şirketi, gelecek yıl ziyaret edilecek en tehlikeli ve güvenli ülkeleri belirledi.

Güvenlik, iklim değişikliği, sağlık ve akıl sağlığı gibi kategorilere göre 5 en güvenli ve 5 en tehlikeli şehir açıklandı.

İşte en güvenli ülkeler!

Danimarka

İsviçre

Norveç

Lüksemburg

İzlanda

Dünyanın en tehlikeli ülkeleri

Güney Sudan

Afganistan

Suriye

Libya

Somali