İster sahurda, ister iftarda: Baharatlı galeta

Yemeklerin ya da kahvaltılıkların yanında kıtır bir lezzet arayanlar için baharatlı ev yapımı galeta tarifimiz var.

Evdeki malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz bu galeta iftar ve sahur sofralarınıza lezzet katmaya geliyor. Bu tarifte damak zevkinize uyan istediğiniz malzemeyi dahil ederek farklı lezzetler ortaya çıkarabilirsiniz. Sadece baharatla yaptığımız bu galetaya ay çekirdeği içi, çörekotu, susam gibi tatlar da çok yakışır bizden söylemesi. Hava almayan bir kapta uzun süre kıtırlığını koruyabilen bu galeta tarifi, herkes tarafından çok beğenilecek…

Baharatlı Galeta Tarifi VİDEO

BAHARATLI GALETA TARİFİ

Malzemeler

- 1 su bardağı su

- ¼ su bardağı zeytinyağı

- 3 yemek kaşığı sirke

- 2 yemek kaşığı yoğurt

- 500 gr un

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 2 tatlı kaşığı pul biber

- 1 tatlı kaşığı nane

- 1 tatlı kaşığı kekik

Yapılışı

Geniş bir kaba su, zeytinyağı, yoğurt, sirke, tuz, pul biber, kekik ve naneyi alıp karıştırın. Ardından unu azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayın ve pürüzsüz ele yapışmayan bir hamur elde edinceye kadar yoğurma işlemine devam edin.

Kıvam alan hamurun üzerine streç film geçirip 30 dakika kadar dinlendirin. Dinlenen hamuru tezgaha alıp 2-3 dakika daha yoğurun ve 4 eşit parçaya ayırıp yuvarlayın. Tezgaha un serpiştirip yuvarladığınız hamurlardan birini üzerine alın ve bezenin üzerine de un serpiştirip merdaneyle açmaya başlayın.

Hamur yaklaşık 1-2 mm oluncaya kadar uzunlamasına açmaya devam edin. Açtığınız hamuru enlemesine 1 parmak kalınlığında şeritler halinde kesin ve kestiğiniz şeridin iki ucundan tutup burun.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine burduğunuz şeritleri yerleştirin ve önceden ısıttığınız 175°C fırında üzeri kızarıncaya kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Pişen galetaları fırından çıkarıp soğumaya bırakın ve ağzı kapalı bir kapta muhafaza edin.

Afiyet olsun...