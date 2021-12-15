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    İstikbal Haber Bülteni

    İstikbal Uluslararası Bayiler Buluşması Antalya’da gerçekleştirildi.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2021 - 10:47
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    İstikbal Haber Bülteni

    Toplantıya dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen bine yakın bayi katıldı. 2022 hedef ve stratejilerinin değerlendirildiği toplantı etkileyici görüntülere sahne oldu. "Biz Biriz, İstikbal Biziz” mottosuyla yeni yıla başlayacak olan İstikbal Mobilya yeni koleksiyonları ile liderliği elden bırakmayacak gibi görünüyor.

    İstikbal Haber Bülteni #1

     

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