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İstiklal Caddesi ve Taksim'de bahar yoğunluğu
Beyoğlu güzel havayı fırsat bilenlerin akınına uğradı.
- DHA
- 09.04.2022 - 16:29
Son yılların en sert kışından sonra güneş İstanbul'a yüzünü gösterdi.
Bahar güneşiyle birlikte hava sıcaklığı bugün 24 dereceye kadar çıktı.
Beyoğlu doldu taştı
Güzel havayı fırsat bilenlerin uğrak noktası Taksim Meydanı oldu. İstiklal Caddesi'nde adeta adım atacak yer kalmadı.
Taksim'de turistlerin yoğunluğu da dikkat çekti. Maske zorunluğunun kalkmasının ardından kalabalığın büyük çoğunluğunun maske takmadığı görüldü.