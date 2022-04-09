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    İstiklal Caddesi ve Taksim'de bahar yoğunluğu

    Beyoğlu güzel havayı fırsat bilenlerin akınına uğradı.
    • DHA
    • 09.04.2022 - 16:29
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    İstiklal Caddesi ve Taksim'de bahar yoğunluğu

    Son yılların en sert kışından sonra güneş İstanbul'a yüzünü gösterdi.

    Bahar güneşiyle birlikte hava sıcaklığı bugün 24 dereceye kadar çıktı.

    Beyoğlu doldu taştı

    Güzel havayı fırsat bilenlerin uğrak noktası Taksim Meydanı oldu. İstiklal Caddesi'nde adeta adım atacak yer kalmadı.

    Taksim'de turistlerin yoğunluğu da dikkat çekti. Maske zorunluğunun kalkmasının ardından kalabalığın büyük çoğunluğunun maske takmadığı görüldü.

    İstiklal Caddesi ve Taksim de bahar yoğunluğu #1

    İstiklal Caddesi ve Taksim de bahar yoğunluğu #2

    İstiklal Caddesi ve Taksim de bahar yoğunluğu #3

    İstiklal Caddesi ve Taksim de bahar yoğunluğu #4

    İstiklal Caddesi ve Taksim de bahar yoğunluğu #5

    İstiklal Caddesi ve Taksim de bahar yoğunluğu #6

    İstiklal Caddesi ve Taksim de bahar yoğunluğu #7

    İstiklal Caddesi ve Taksim de bahar yoğunluğu #8


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