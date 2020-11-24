- Haberler
- Yaşam Haberleri
- İstiklal Caddesi’nde büfeler önünde yoğunluk oluştu
İstiklal Caddesi’nde büfeler önünde yoğunluk oluştu
Vatandaşlar, koronavirüs salgınına ilişkin kısıtlamalar nedeniyle büfeler önünde kalabalığa neden oldu.
- İHA
- 24.11.2020 - 17:07
- Güncelleme : 24.11.2020 - 17:09
Koronavirüsle mücadele kapsamında kafe ve restoranlarda paket servis dönemi başladı.
Bu kararın ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde büfeler önünde yoğunluk devam ediyor.
Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle restoranlarda oturamayanlar, yemek için kendilerine cadde üzerinde yer aramaya başladı.
YEMEK YOĞUNLUĞU
Bazı vatandaşlar büfeler önünde, bazıları ise yol kenarlarında çömelerek yemeklerini yedi.
Yemek yiyen çok sayıda vatandaşın, sosyal mesafeyi hiçe saydığı görüldü.
İstiklal Caddesi’nde büfeler önünde yemek yeme yoğunluğu ViDEO