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    İstiklal Caddesi’nde büfeler önünde yoğunluk oluştu

    Vatandaşlar, koronavirüs salgınına ilişkin kısıtlamalar nedeniyle büfeler önünde kalabalığa neden oldu.
    • İHA
    • 24.11.2020 - 17:07
    • Güncelleme : 24.11.2020 - 17:09
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    İstiklal Caddesi’nde büfeler önünde yoğunluk oluştu

    Koronavirüsle mücadele kapsamında kafe ve restoranlarda paket servis dönemi başladı.

    Bu kararın ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde büfeler önünde yoğunluk devam ediyor.

    Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle restoranlarda oturamayanlar, yemek için kendilerine cadde üzerinde yer aramaya başladı.

    YEMEK YOĞUNLUĞU

    Bazı vatandaşlar büfeler önünde, bazıları ise yol kenarlarında çömelerek yemeklerini yedi.

    Yemek yiyen çok sayıda vatandaşın, sosyal mesafeyi hiçe saydığı görüldü.

    İstiklal Caddesi’nde büfeler önünde yemek yeme yoğunluğu ViDEO


    İstiklal Caddesi’nde büfeler önünde yoğunluk oluştu #1

    İstiklal Caddesi’nde büfeler önünde yoğunluk oluştu #2

    İstiklal Caddesi’nde büfeler önünde yoğunluk oluştu #3

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