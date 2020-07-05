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    İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu

    Caddedeki vatandaşların çoğu maske takarken, bazılarının ise takmadığı görüldü.
    • DHA
    • 05.07.2020 - 09:10
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    İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu #1

    Koronavirüs salgını nedeniyle alınan bazı tedbirlerin kaldırılmasının ardından İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

    Vatandaşlar, sıcak havanın da etkisiyle sokaklara akın etti. Akşam saatlerinde Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu.

    VATANDAŞ KENDİNİ DIŞARI ATTI

    Hafta sonu nedeniyle İstiklal Caddesi'ne akın eden vatandaşların çoğunun maske taktığı görüldü.

    Bazı vatandaşların ise maske giymediği, bazılarının ise çenesinin altında taktığı görüldü.

    İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu #2

    İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu #3

    İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu #4

    İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu #5

    İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu #6

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