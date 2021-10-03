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    İstiklal Caddesi'nde kızılderililerden mini konser

    Taksim İstiklal Caddesi'nde sokak müziği yapan iki kişi, giydikleri Kızılderili kıyafetleriyle ilgi odağı oldu.
    • İHA
    • 03.10.2021 - 07:27
    • Güncelleme : 03.10.2021 - 07:33
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    İstiklal Caddesi'nde kızılderililerden mini konser

    İstiklal Caddesi'nde her geçen gün farklı kıyafetlerle sokak müziği yapan sanatçılara bir yenisi daha eklendi.

    KIZILDERİLİ MÜZİSYENLER İLGİ ODAĞI OLDU

    Önceki gün öğlen saatlerinde geleneksel kıyafetleri ve çalgılarıyla İstiklal Caddesi'ne gelen iki Kızılderili, müzikleriyle vatandaşların ilgisini çekti.

    İstiklal Caddesi'nde kızılderililerden mini konser-Video

    MÜZİK KÜLTÜRLERİNİ TATNITTILAR

    Kızılderililer hem üflemeli hem de telli geleneksel çalgılarıyla caddeden geçen vatandaşlara müzik kültürlerini tanıttı.

    İstiklal Caddesi nde kızılderililerden mini konser #1

    FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEYENLERİ KIRMADILAR

    Rengarenk ve içinde kuş tüyleri ve çeşitli kumaşların kullanıldığı geleneksel kıyafetler giyen Kızılderililer, kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmayarak hem çalgı çaldılar hem de fotoğraf çektirdi.

    Çocuklar ise Kızılderili müziğiyle dans etti.

    İstiklal Caddesi nde kızılderililerden mini konser #2

    İstiklal Caddesi nde kızılderililerden mini konser #3

    İstiklal Caddesi nde kızılderililerden mini konser #4

    İstiklal Caddesi nde kızılderililerden mini konser #5

    İstiklal Caddesi nde kızılderililerden mini konser #6

    İstiklal Caddesi nde kızılderililerden mini konser #7

    İstiklal Caddesi nde kızılderililerden mini konser #8

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