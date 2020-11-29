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    İstiklal Caddesi'nde koronavirüs denetimleri

    Polis ekipleri, Taksim ve İstiklal Caddesi'nde maske ve sigara denetimi yaptı. Yasakları ihlal eden vatandaşlarla birlikte turistlere de cezai işlem uygulandı.
    • İHA
    • 29.11.2020 - 17:58
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    İstiklal Caddesi'nde koronavirüs denetimleri

    Tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüse karşı Türkiye'de alınan önlemler için denetimler de sürüyor.

    Maskesiz vatandaşlara ve sokakta sigara içilenlere caydırıcı cezalar verilmeye devam ediyor.

    İstanbul Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında İstiklal Caddesi'nde maske ve sigara denetimi yapıldı.

    İstiklal Caddesi'nde koronavirüs denetimleri VİDEO


    CEZALAR VERİLDİ

    Polis ekipleri maske takmayan ve sigara içen kişilere cezai işlem uyguladı.

    TURİSTLER AKIN ETTİ

    Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürürken, akşam 20.00 itibarıyla yeniden başlayacak kısıtlama öncesi yerli ve yabancı turistlerin İstiklal Caddesi’ne akın ettikleri görüldü.

    İstiklal Caddesi nde koronavirüs denetimleri #1

    İstiklal Caddesi nde koronavirüs denetimleri #2

    İstiklal Caddesi nde koronavirüs denetimleri #3

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