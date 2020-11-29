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İstiklal Caddesi'nde koronavirüs denetimleri

İstiklal Caddesi'nde koronavirüs denetimleri

Polis ekipleri, Taksim ve İstiklal Caddesi'nde maske ve sigara denetimi yaptı. Yasakları ihlal eden vatandaşlarla birlikte turistlere de cezai işlem uygulandı.