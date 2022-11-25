İstiklal Caddesi'nde sokak müziği yasaklandı mı? YENİ KURALLAR!

Bombalı terör saldırısı akabinde Taksim'de yeni önlemler alındı, Valilik duyurdu. Peki Taksim'de müzik yasaklandı mı? Sokak müziği yapmak yasak mı? İşte detaylar...

13 Kasım'da yaşanan bombalı terör saldırısı sonrasında İstiklal Caddesi'nde yeni önlemler alındı.

İstanbul Valiliği, son olarak Taksim'de "Genel Emir" olarak aldığı yasakları duyurdu.

İstiklal Caddesi’nde güvenlik, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemler açıklandı.

Sokak müzisyenlerini de ilgilendiren kararlar akabinde "Taksim'de müzik yapmak yasak mı" sorusu gündeme geldi.

Peki Taksim'de müzik yasaklandı mı? İstiklal Caddesi'nde sokak müziği yasak mı? İşte detaylar...

Taksim'de sokak müziği yasaklandı mı?

İstiklal Caddesi'nde yeni alınan önlemler kapsamında cadde üzerinde birçok etkinliğe kısıtlama getirildi.

"Genel Emir" kapsamında toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılması yasaklandı.

İstiklal Caddesi’nde alınan yeni önlemler şu şekilde belirtildi:

Herhangi bir amaçla cadde üzerindeki işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela vb. konulmasına,

Stant kurulmasına,

Sergi açılmasına,

Seyyar satış yapılması ve satış tezgâhı konulmasına,

Sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine,

Toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına,

Hanutçuluk faaliyetlerine,

Ve benzerlerine,

Kesinlikle izin verilmeyecektir”

Genel Emir’de “Yetkili ve sorumlu kurum/kuruluşlar tarafından gerekli tedbirlerin alınması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca emrin hassasiyetle uygulanması, emre aykırı davrananlar hakkında gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususları bildirilmiştir”