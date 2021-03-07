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    İstiklal Caddesi'ndeki İranlı çift, gelinlik ve damatlıkla yürüdü

    Gelinlik ve damatlıklarıyla İstiklal Caddesi'nde düğün çekimi yapan çift, caddeye renk kattı.
    • İHA
    • 07.03.2021 - 09:43
    • Güncelleme : 07.03.2021 - 10:03
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    İstiklal Caddesi'ndeki İranlı çift, gelinlik ve damatlıkla yürüdü

    İran’da 1 yıl önce evlenen çift düğün çekimi için İstanbul Taksim İstiklal Caddesi’ne geldi.

    Gelinlik ve damatlıkla caddede yürüyen çift renkli görüntüler oluşturdu.

    İSTANBUL'U ÇOK SEVİYORLAR

    Çiftin İstanbul’u çok sevdiği ve bu nedenle düğün çekimi için İstiklal Caddesi’ni tercih ettiği öğrenildi. Vatandaşlar da gelin ve damatlıkla caddeye gelen çifti şaşkınlıkla izledi.

    İstiklal Caddesi'ndeki İranlı çift, gelinlik ve damatlıkla yürüdü ViDEO

    İstiklal Caddesi ndeki İranlı çift, gelinlik ve damatlıkla yürüdü #1

    İstiklal Caddesi ndeki İranlı çift, gelinlik ve damatlıkla yürüdü #2

    İstiklal Caddesi ndeki İranlı çift, gelinlik ve damatlıkla yürüdü #3

    İstiklal Caddesi ndeki İranlı çift, gelinlik ve damatlıkla yürüdü #4

    İstiklal Caddesi ndeki İranlı çift, gelinlik ve damatlıkla yürüdü #5

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