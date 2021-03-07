Gelinlik ve damatlıklarıyla İstiklal Caddesi'nde düğün çekimi yapan çift, caddeye renk kattı.

İran’da 1 yıl önce evlenen çift düğün çekimi için İstanbul Taksim İstiklal Caddesi’ne geldi.

Gelinlik ve damatlıkla caddede yürüyen çift renkli görüntüler oluşturdu.

İSTANBUL'U ÇOK SEVİYORLAR

Çiftin İstanbul’u çok sevdiği ve bu nedenle düğün çekimi için İstiklal Caddesi’ni tercih ettiği öğrenildi. Vatandaşlar da gelin ve damatlıkla caddeye gelen çifti şaşkınlıkla izledi.

İstiklal Caddesi'ndeki İranlı çift, gelinlik ve damatlıkla yürüdü ViDEO





