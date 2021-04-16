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    İstilacı kargalar, Erzurum'da ortaya çıktı

    Erzurum’a doğru göç eden istilacı kargalar yuvalarına yerleşirken, vatandaşların bahçelerindeki mahsullere saldırıyor.
    • İHA
    • 16.04.2021 - 11:03
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    İstilacı kargalar, Erzurum'da ortaya çıktı

    Erzurumlular, istilaci kargalar yüzünden kara kara düşünüyor.

    Yıllardır 2 bölgeyi mesken tutan kargalar, vatandaşların bahçelerinde mahsul bırakmazken, çözüm bulamayan vatandaşlar ise kargalardan oldukça dertli.

    Her yıl şubat ve mart aylarıyla birlikte sıcak memleketlerden Erzurum’a göç eden istilacı kargalar, yuvalarına yerleşmeye başladı.

    VATANDAŞ, KARGALARIN BESLENMESİNDEN ŞİKAYETÇİ

    Özellikle yoğun olarak Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü ve Adaçayı Mahallesi’nde görülen kargalar yüzlerce kavak ağacına yuva yapıyor.

    Grupça hareket ettikleri için dikkat çeken kargalar, beslenme konusunda ise vatandaşları çileden çıkarıyor.

    İstilacı kargalar, Erzurum da ortaya çıktı #1

    MAHSULLERE SALDIRIYOR

    Hep birlikte hareket ederek bahar mevsiminde çiftçilerin mahsulüne saldıran kargalara ise halk henüz çözüm bulabilmiş değil.

    Öyle ki, tahtadan yapılan korkuluklarda kargalara engel olamıyor.

    Tüm kavak ağaçlarını saran binlerce istilacı kargalar sesleriyle de halkı çileden çıkarıyor.

    İstilacı kargalar, Erzurum da ortaya çıktı #2

    "ÜRÜNÜ TOPRAĞA KOYAR KOYMAZ ÇIKARIYORLAR"

    Bölge sakinlerindenSelami Dok, herkesin bu kargalardan çektiğini ifade ederek, "Bahar gelince bu kargalar buraya gelir, kışa doğru giderler. Bunlar bizim ektiğimiz sebzelerimizi topluyorlar. Biz fasulyelerimizi veya diğer ürünleri toprağa koyar koymaz onlar çıkartıyorlar” dedi.

    İstilacı kargalar, Erzurum da ortaya çıktı #3

    "KORKULUK FAYDA ETMİYOR"

    Dok, hiçbir önlemin kargalara fayda etmediğini belirterek, "Zararımız çok. Allah’tan seralarımıza giremiyorlar. Herkes kendince önlem almaya çalışıyor ama henüz kimse çözüm bulamadı. İnsana benzer korkuluklar dikiyoruz, ona da aldırış etmiyorlar. Ben doğduğumdan beri her yıl böyle gelirler. Erzurum’da en çok bizim buraya gelirler. Diğer ilçelerde bu kadar yoğun değiller, bize sürüyle geliyorlar.” şeklinde konuştu.

    İstilacı kargalar, eylül ve ekim aylarında tekrar sıcak bölgelere doğru göç yolculuğuna başlıyor.

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