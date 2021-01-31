İsveçli hemşire, 60 filmi ıssız adada tek başına izleyecek

Hemşire Enroth, başvuran 12 bin kişiyi geride bırakarak, 60 filmin tamamını tek başına ıssız bir adada izleyeceği yarışmayı kazandı.

İsveç'te, Covid-19 pandemi servisinde çalışan hemşire Lisa Enroth, salgın sebebiyle sinema salonlarında gösterilmeyecek olan Goteborg Film Festivali’ne katılacak 60 filmi, tek başına İsveç kıyılarındaki ıssız bir adadaki deniz fenerinden izleyecek.

Yapılan yarışmayı 12 bin kişi arasından kazanan Enroth “Bir hafta boyunca tamamen farklı bir gerçekliğin parçası olmaktan keyif almayı umduğunu” söyledi.

ISSIZ ADADA BİR HAFTA

Enroth, Hamneskar adasındaki Pater Noster deniz fenerinde telefon, bilgisayar, kitap veya başka herhangi bir eğlence şekli olmadan bir hafta yalnız yaşayacak.

Lisa Enroth, 1 haftalık süreçte günlük yaşamını video çekerek kayıt altına alacak ve bu video günlükler festival yöneticileri tarafından açılan web sitesinden izlenebilecek.





