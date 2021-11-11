Euro
11.3432
0.4%
Dolar
9.8691
0.28%
Altın
587.06
0.12%
Borsa
1.624
0%
Bitcoin
645.151
-0.36%
BTXN Coin
22.05
-2.04%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    İsveç'te yüksek maliyetli emlak piyasasına meydan okuyan tiny house'lar

    Kuzey Avrupa ülkesi İsveç'te, cazip fiyatları ve doğaya yakınlıkları nedeniyle özellikle gençlerin rağbet ettiği küçük evler, hacimllerine nazaran daha fazla özgürlük sunuyor.
    • AA
    • 11.11.2021 - 04:59
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 05:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İsveç'te yüksek maliyetli emlak piyasasına meydan okuyan tiny house'lar

    Koronavirüs salgını nedeniyle özel alanların daha da önemli hale gelmesi, emlak fiyatlarını dünyanın birçok bölgesinde artırdı.

    İSVEÇ'İN TİNY HOUSE'LARI

    İsveç'te gençler arasında popüler hale gelen "tiny house" projeleri, yüksek maliyete sahip emlak piyasasına alternatif olarak şehirden uzakta doğa içinde bir yaşam tarzı sunuyor.

    İsveç'te yüksek maliyetli emlak piyasasına meydan okuyan tiny house'lar - Foto Galeri

    İsveç'te yüksek maliyetli emlak piyasasına meydan okuyan tiny house'lar - Video

    10 METRE KAREYE KURULU, DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR VE UCUZ

    8-10 metre kare taban alanı üzerine kurulan bu evler, geri dönüştürülebilme ve ucuz olma özelliğinin yanı sıra yerel kaynaklarla da üretilebilir.

    Fotoğraflarda, Garpenberg kasabasında İsveçlilerin yaşadığı evler görülüyor.

    İsveç te yüksek maliyetli emlak piyasasına meydan okuyan tiny house lar #1

    İsveç te yüksek maliyetli emlak piyasasına meydan okuyan tiny house lar #2

    İsveç te yüksek maliyetli emlak piyasasına meydan okuyan tiny house lar #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir