- Haberler
- Yaşam Haberleri
- İsveç'te yüksek maliyetli emlak piyasasına meydan okuyan tiny house'lar
İsveç'te yüksek maliyetli emlak piyasasına meydan okuyan tiny house'lar
Kuzey Avrupa ülkesi İsveç'te, cazip fiyatları ve doğaya yakınlıkları nedeniyle özellikle gençlerin rağbet ettiği küçük evler, hacimllerine nazaran daha fazla özgürlük sunuyor.
- AA
- 11.11.2021 - 04:59
- Güncelleme : 11.11.2021 - 05:10
Koronavirüs salgını nedeniyle özel alanların daha da önemli hale gelmesi, emlak fiyatlarını dünyanın birçok bölgesinde artırdı.
İSVEÇ'İN TİNY HOUSE'LARI
İsveç'te gençler arasında popüler hale gelen "tiny house" projeleri, yüksek maliyete sahip emlak piyasasına alternatif olarak şehirden uzakta doğa içinde bir yaşam tarzı sunuyor.
İsveç'te yüksek maliyetli emlak piyasasına meydan okuyan tiny house'lar - Foto Galeri
İsveç'te yüksek maliyetli emlak piyasasına meydan okuyan tiny house'lar - Video
10 METRE KAREYE KURULU, DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR VE UCUZ
8-10 metre kare taban alanı üzerine kurulan bu evler, geri dönüştürülebilme ve ucuz olma özelliğinin yanı sıra yerel kaynaklarla da üretilebilir.
Fotoğraflarda, Garpenberg kasabasında İsveçlilerin yaşadığı evler görülüyor.