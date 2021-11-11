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İsveç'te yüksek maliyetli emlak piyasasına meydan okuyan tiny house'lar

İsveç'te yüksek maliyetli emlak piyasasına meydan okuyan tiny house'lar

Kuzey Avrupa ülkesi İsveç'te, cazip fiyatları ve doğaya yakınlıkları nedeniyle özellikle gençlerin rağbet ettiği küçük evler, hacimllerine nazaran daha fazla özgürlük sunuyor.