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    İsviçre Alplerindeki buzullar, 1931'den beri yarı yarıya eridi

    İsviçre Alplerindeki buzulların toplam hacminin 1931'den bu yana yarı yarıya eridiği ve bunun iklim değişikliği nedeniyle son yıllarda hızlandığı açıklandı.
    • 23.08.2022 - 04:02
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    İsviçre Alplerindeki buzullar, 1931'den beri yarı yarıya eridi

    Zürih Federal Teknoloji Enstitüsünün internet sitesinde yer alan bir araştırmada, İsviçre Alplerindeki buzulların 1931'den 2016'ya kadarki değişimi, eski ve yeni fotoğraflar kıyaslanarak incelendi.

    Araştırmada, bu zaman aralığında Alplerdeki 1400 civarındaki buzulun toplam hacmini yarı yarıya kaybettiği kaydedildi.

    İsviçre Alplerindeki buzullar, 1931 den beri yarı yarıya eridi #1

    Buzullar, 6 yılda yüzde 12 eridi

    AA'nın haberine göre; iklim değişikliğinin buzul erimelerini hızlandırdığına dikkat çekilen araştırmada, sadece 2010'dan 2016'ya kadar buzulların yüzde 12 eridiği ifade edildi.

    Her buzulun aynı oranda erimediği ve bazı buzulların yükseklik, üzerindeki birikinti ve eteklerinin düzlüğüne bağlı olarak daha az veya fazla eridiği belirtildi.

    İsviçre Alplerindeki buzullar, 1931 den beri yarı yarıya eridi #2

    Buzullardaki erime hızlandı

    Araştırmacılardan Daniel Fainotti, son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle buzul erimelerinin hızlandığını vurgulayarak, "Erimeleri yakinen takip etmek ve tarihi boyutunu ölçmek önemlidir. Bu sayede buzulların değişimini anlayabiliriz." ifadesini kullandı.

    Sıcak hava dalgaları, erimeyi artırdı

    Avrupa Alplerinin neredeyse yarısının yer aldığı İsviçre, kayak turizminin en önemli merkezleri arasında.

    Uzmanlar, yazın başından bu yana etkili olan sıcak hava dalgaları nedeniyle İsviçre Alplerindeki buzul erimelerinin artacağı uyarısında bulunuyor.

    İsviçre Alplerindeki buzullar, 1931 den beri yarı yarıya eridi #3


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