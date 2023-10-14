İsviçre'de yeraltı sularının yarısında zararlı kimyasallar bulundu Avrupa ülkesindeki yeraltı su kaynaklarında, çeşitli hastalıklara davetiye çıkaran insan yapımı kimyasallara rastlandı.

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İsviçre'deki yeraltı sularının neredeyse yarısında insan yapımı kimyasallar tespit edildi.

Araştırmacılar, 500'den fazla ölçüm istasyonundan numuneler alındı.

Zararlı kimyasallar bulundu

Ulusal Yeraltı Suyu Gözlemevi (NAQUA), potansiyel olarak zararlı kimyasal katkı maddelerinin İsviçre'nin ana içme suyu kaynaklarında yaygın olduğunu buldu.

Ancak sınır değerlerinin yalnızca bir istasyonda aşıldığı kaydedildi.

PFAS olarak bilinen bu kimyasallar, birçok üründe kullanılan insan yapımı kimyasallar grubu olarak adlandırılıyor.

Kanser, tiroid, hipertansiyon...

Sağlığa zararlı olan söz konusu kimyasallar, kanser, tiroid hastalığı ve hamileliğin neden olduğu hipertansiyon gibi durumlarla ilişkilendiriliyor.

Euronews'un haberine göre, kimyasallar su, yiyecek ve hatta hava yoluyla yutulabiliyor.

İsviçre'nin ana içme suyu kaynağı

İsviçre'de bazı kalıcı kimyasallar yasaklanmış olsa da, çevrede kalıntıları bulunuyor.

Yeraltı suyu, İsviçre'nin ana içme suyu kaynağını oluşturuyor ve ülke ihtiyacının yüzde 80'ini karşılıyor.

'Tamamen yasaklansın' önerisi

Konuyla ilgili devam eden mücadelede Avrupa Komisyonu, PFAS'ın tamamen yasaklanmasını önerdi ancak üreticiler bu öneriye karşı baskı yapıyor.

Çeşitli düzenleyici kurumların gelecek yıl önerilen mevzuat üzerinde oylama yapması bekleniyor. Onaylanırsa, 2026'da yürürlüğe girecek.

500 izleme alanının yarısında tespit edildi

Yeraltı sularındaki kirliliğe değinen İsviçre basınından Swiss Info, "İsviçre'deki 500 yeraltı suyu izleme alanının neredeyse yarısında PFAS olarak bilinen potansiyel olarak zararlı sentetik kimyasallar bulundu." diye yazdı.