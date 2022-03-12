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    İtalya, Rus milyardare ait dünyanın en büyük yelkenlisine el koydu

    AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar kapsamında İtalya'da Rus milyarder Andrey Melnichenko'nun 530 milyon euro değerindeki lüks yatına el konuldu.
    • AA
    • 12.03.2022 - 15:54
    • Güncelleme : 12.03.2022 - 16:03
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    İtalya, Rus milyardare ait dünyanın en büyük yelkenlisine el koydu

    Rusya'ya yönelik Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan AB yaptırımları devam ediyor.

    Rus hükümetinin yanında Rus iş adamları da yaptırımlar kapsamına alınmıştı.

    530 MİLYON EUROLUK YATA EL KOYDU

    İtalya, Rus milyarder Andrey Melnichenko'nun 530 milyon euro değerindeki lüks yatına el koydu.

    DÜNYANIN EN BÜYÜK YELKENLİSİ

    İtalya Başbakanlığı'nın paylaştığı bilgiye göre, İtalyan mali polis ekipleri dün Trieste Limanı'nda bulunan ve "dünyanın en büyük yelkenlisi" olarak da bilinen "Sy A" isimli lüks yata AB kararı doğrultusunda el koyma operasyonu düzenledi.

    İtalya'da geçen hafta yine AB yaptırımları doğrultusunda mali polis ekipleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen 5 Rus milyardere ait toplamda 143 milyon avro değerindeki mal varlığına el koymuştu.

    İtalya, Rus milyardare ait dünyanın en büyük yelkenlisine el koydu VİDEO

    İtalya, Rus milyardare ait dünyanın en büyük yelkenlisine el koydu #1

    İtalya, Rus milyardare ait dünyanın en büyük yelkenlisine el koydu #2

    İtalya, Rus milyardare ait dünyanın en büyük yelkenlisine el koydu #3

    İtalya, Rus milyardare ait dünyanın en büyük yelkenlisine el koydu #4


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