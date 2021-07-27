İtalya -Türkiye maçının en skorer ismi Paola Egonu kimdir? Paola Egonu'nun biyografisi..

4 sette 29 sayı ile Türkiye- İtalya maçının en skorer ismi olan Paola Egonu, maçtan sonra sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler, "Paola Egonu kimdir?" sorusunu gündeme taşıdı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile karışlaştı.

Çin'i 3-0 ile geçen A Milli Voleybol Takımı, İtalya'ya ise 3-1 mağlup oldu. Maçın en skorer ismi ise 22 yaşındaki Paola Egonu oldu.

Paola Egonu hem maça hem sosyal medyaya damga vururken, maçı izleyenler "Paola Egonu kimdir, kaç yaşında, hangi takımda?" sorularını araştırmaya başladı.

PAOLA EGONU KİMDİR?

Paola Egonu, 18 Aralık 1998’de Padova eyaletindeki Cittadella’da doğdu. Nijeryalı göçmenlerin kızı olan Egonu, voleybola genç yaşta başladı.

İlk olarak İtalya Serie B1, A2 ve son olarak A1’e yükseldi. Egonu’nun fiziksel gücü ve yeteneği onu milli takıma götürdü. Önce 18 yaş altı ve ardından İtalyan kıdemli milli takımına geçti.

2019’dan beri Conegliano’da (A1 serisi) Imoco Volley ile oynuyor, kariyerine smaçör ve ters olarak devam ediyor.

Forbes, sportif başarıları nedeniyle Paola Egonu’yu yılın en etkili 30 Yaş Altı Avrupalıları listesine dahil etti. Kariyeri ve başarıları Paola kariyerine çok genç yaşta başladı.

Cittadella’da yerel olarak oynadı ve kendini çabuk fark ettirdi. 2013-2014 sezonunda Serie B1’de CLub Italia federal takımında yerini aldı. Paola, 2019’dan beri Conegliano’da Imoco Volley ile oynuyor.

İşte kazandığı kupalar;