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    İtalya'da 3 bin yıllık kestane ağacı

    İtalya'nın Catania yakınlarındaki Sant'Alfio köyünde bulunan 'Yüz Atlı Kestane Ağacı'nın yaşının 3000 yıl olduğu tahmin ediliyor.
    • AA
    • 26.11.2021 - 02:59
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    İtalya'da 3 bin yıllık kestane ağacı

    Sicilya Adası'nda bulunan ağaçla ilgili efsaneye göre, Kraliçe Jeanne d'Anjou'nun Etna Dağı'nı ziyareti sırasında bir fırtınaya kapıldıktan sonra yüz şövalyesiyle birlikte bu ağacın altına sığınması sonrası, ağacın adının 'Yüz Atlı Kestane Ağacı' olarak anıldığı söyleniyor.

    İtalya'da 3 bin yıllık kestane ağacı - Foto Galeri

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