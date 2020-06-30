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    İtalya'da sahil güvenlik balinayı ağlardan kurtardı

    İtalya'da, sahil güvenlik ekipleri, balıkçılar tarafından denize atılan ağa dolanan dev balinayı kurtararak özgürlüğüne kavuşturdu.O anlar kameralara yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2020 - 20:14
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    İtalya'da sahil güvenlik balinayı ağlardan kurtardı #1

    İtalyan sahil güvenlik ekipleri, açık denizde, balıkçıların sorumsuzca denize attıkları ağlara dolanmış dev bir balina fark etti.

    İtalya'da sahil güvenlik balinayı ağlardan kurtardı VİDEO

    AĞLARI KESEREK ÇIKARDILAR

    Dalgıç kıyafetlertiyle denize giren ekip üyeleri balinayı ağları keserek özgürlüğüne kavuşturdu.

    O anlarda kameralar da kayıttaydı. Ağlardan kurtulan balina dakikalar içinde derin sularda gözden kayboldu.

    İtalya'da sahil güvenlik balinayı ağlardan kurtardı #2

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