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İtalya'da sahil güvenlik balinayı ağlardan kurtardı
İtalya'da, sahil güvenlik ekipleri, balıkçılar tarafından denize atılan ağa dolanan dev balinayı kurtararak özgürlüğüne kavuşturdu.O anlar kameralara yansıdı.
- Haber Merkezi
- 30.06.2020 - 20:14
İtalyan sahil güvenlik ekipleri, açık denizde, balıkçıların sorumsuzca denize attıkları ağlara dolanmış dev bir balina fark etti.
İtalya'da sahil güvenlik balinayı ağlardan kurtardı VİDEO
AĞLARI KESEREK ÇIKARDILAR
Dalgıç kıyafetlertiyle denize giren ekip üyeleri balinayı ağları keserek özgürlüğüne kavuşturdu.
O anlarda kameralar da kayıttaydı. Ağlardan kurtulan balina dakikalar içinde derin sularda gözden kayboldu.