Anadolu’dan İtalya topraklarına asırlar önce götürülerek ‘Marzemino’ adını alan ‘Merzifon karası’ adlı üzüm çeşidi, büyük çabalarla Türkiye'ye getirildi.

İtalya'da 35 yıl çalıştıktan sonra 75 yıl önce memleketi Amasya'ya gelen Rumi Erikçi, iki ülke arasında mekik dokuyor.

Erikçi, Merzifon ilçesine dönerek doğup büyüdüğü köyde muhtarlık yapmaya başladı.

Genç adam, İtalya'ya seyehat ettiği bir dönemde, 'Marzemıno' isimli üzüm çeşidini, yetiştirildiği bölgede incelemede bulundu.

TÜRKİYE'YE GETİRDİ

Araştırmaları sonucunda bu üzümün asırlar önce Anadolu'dan götürüldüğü söylenilen Merzifon karası olduğunu fark etti.

Erikçi, yakın arkadaşlarının yardımıyla yoğun çabalarla üzüm çubuklarını Türkiye'ye getirdi.

İtalya'dan Amasya'ya getirilen Merzifon karası, ürün vermeye başladı ViDEO

"ADAMINI BULUP BU ÜZÜMÜN FİDELERİNİ ORADAN GETİRDİM"

Koyu mor renkli Merzifon karasının ana vatanına dönüş hikayesini anlatan Erikçi, “İtalyanlar ‘Merzifon’ diyememişler. Adını ‘Marzemıno’ koymuşlar. İstedim ama vermediler. Öyle yaptım, böyle yaptım. Adamını bulup arkadaşlık kurarak bu üzümün fidelerini oradan getirip bahçeme diktim. Hakiki Merzifon karası bendedir” dedi.





"MEYVE SUYU BİLE YAPILABİLİYOR"

Aynı bölgede yetiştirmek isteyen çiftçilere Merzifon karasının kilosunu 7,5 liradan satan 67 yaşındaki Erikçi, “Bu üzümün pekmezi, pestili, kömesi olur. Hatta şurubu, 4 ay dayanabilen meyve suyu bile yapılabiliyor” diye konuştu.



