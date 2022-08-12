İtalyan genç, CZN Burak'tan etkilenip Müslüman oldu

Yıllar önce Özdemir'i takip etmeye başlayan Avrupalı genç, Müslüman olmaya karar verdi. İki isim, yaşadıkları mutluluğu Ensonhaber'e anlattı.

Sosyal medya fenomeni ve işletme sahibi olan CZN Burak, paylaştığı videolarla takipçilerinin dikkatini çekmeyi sürdürüyor.

CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmayı ve onların yüzünü güldürmeyi ihmal etmiyor.

2 yıl önce Kur'an okumayı öğrendi

İtalyan bir genç, uzun süredir takip ettiği Özdemir'den etkilenerek Müslüman oldu ve kendisini ziyaret etti.

Misafiriyle birlikte Ensonhaber'e konuşan Özdemir, bir araya geldiği gençten bahsederken, "Her zaman Instagram story'lerime ve paylaşımlarıma bakıyor. 2 yıl önce Kur'an okumayı öğrendi." dedi.

CZN Burak'ı takip eden İtalyan genç Müslüman oldu ViDEO

"CZN Burak gibi olmak istiyorum"

İtalyan genç, yaşadığı süreci anlatırken, "Kur'an okumaya başladım. En iyi arkadaşlarımdan birisi bana hadis kitabı verdi. O kitapta okumam gereken çok şey olduğunu söyledi." dedi.

Ailesiyle konuştuğunda onlara CZN Burak'ın yaptığı gibi işlere imza atmak istediğini söylediğini anlatan genç, "Bu arkadaş, çocuklara, yaşlı insanlara, gençlere hünerini sunuyor. Her gün ailemle konuştuğumda bir gün onun gibi olmak istediğimi söylüyorum çünkü kendisi harika." dedi.

İtalyan gençten seccade hediyesi

CZN Burak ile tanışmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen İtalyan Müslüman, sosyal medya fenomeninin, dünyayı en iyi sanatı yapmak için etkilediğini kaydetti.

Özdemir de "Bu kardeşimizle yaklaşık 3 yıl önce tanıştım. Kendisi yaklaşık 4 yıldan beri beni takip ediyordu. Bugün de tekrar kendisiyle bir araya geldik ve bana seccade getirdi." dedi.

"Tam bir Türkiye aşığı"

Seccadenin kendisi için çok anlamlı bir hediye olduğunu ifade eden Özdemir, "Çünkü bu arkadaşımızın aslı İtalyan. Kendisinin gerçekten çok geniş bir gönlü var ve ülkemizi çok seviyor. Tam bir Türkiye aşığı." şeklinde konuştu.

CZN Burak, böyle güzelliklere vesile olmaktan mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.