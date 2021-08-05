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- İtfaiye personelinden eşine videolu doğum günü sürprizi
İtfaiye personelinden eşine videolu doğum günü sürprizi
Muğla'daki orman yangınında görev yapan ekiplere Balıkesir'den destek için gelen itfaiyeci, eşinin doğum gününü arkadaşları ile birlikte kısa video çekerek kutladı.
- İHA
- 05.08.2021 - 10:41
- Güncelleme : 05.08.2021 - 10:46
Muğla'daki orman yangınında görev yapan ekiplere Balıkesir'den destek için gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı itfaiyecisi Şeref Şenyiğit, orman yangınlarıyla mücadele ederken bir yandan da eşinin doğum gününü kutlamayı unutmadı.
MOLA ZAMANINDA VİDEOYU ÇEKTİ
Şenyiğit, arkadaşları ile mola zamanında çektikleri kısa video ile yüzlerce kilometre uzaktaki eşinin doğum gününü yangın alanından kutladı.
Şeref Şenyigit’in, eşi Cansu Şenyiğit’in doğum gününü uzaktan video ile kutlaması büyük beğeni aldı.
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