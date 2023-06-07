İZBAN kekosu diye küçümsenen Ali'nin başına gelmeyen kalmadı İzmir'de dolandırıcılara güvenerek banka hesap bilgilerini paylaşan Ali Uçar, çok sayıda kişi hayali ürün satın alarak mağdur edilince dolandırıcılık suçuyla hapse girdi.

İHA

Türkiye Ali Uçar’ı, İzmir’in toplu ulaşım aracı İZBAN’da kitap okurken gizlice çekilen fotoğrafı ile tanıdı.

2015 yılında fabrikadaki işinden dönerken İZBAN’da kitap okuyan Uçar, bir kadın tarafından fotoğraflanmış, fotoğrafın altına da “Entel olacağım, kız tavlayacağım diye kendini yırtan İZBAN kekosu, terliklerine bayıldım.” yazılmıştı.

Olayın ardından kitap kurdu olduğu ortaya çıkan Uçar, 2020 yılında kendi yazdığı kitabını yayınlatarak yazarlığa adım attı.

Uçar’ın adı bu kez de dolandırıcılık suçuyla gündeme geldi.

4 ay hapis yattı

Evlilik hazırlığında olduğu için kredi limitini yükseltmek istediğini ve kendisinden farklı bankalardan hesap açmasını isteyen dolandırıcılara güvendiğini iddia eden Uçar, dolandırıcılık suçuyla 4 ay Şakran Cezaevinde hapis yattı.

Ara mahkemeden tutuksuz yargılanma kararı çıkan genç yazar, hakkında farklı şehirlerden yapılan 11 şikayetten daha aklanmak için çaba sarf ediyor.

"Akrabamın teklifi beni cezbetti"

Evlilik arifesinde olduğu için paraya ihtiyacı olduğunu belirten Uçar, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

Bir akrabam, güvenilir bazı kişilerin bizim banka kartlarımızı kullanmak istediğini, bu sayede kredi limitlerimizin yükselebileceğini söyledi. Kendisinin de bir aydır banka kartlarını kullandırdığını, hiçbir sorunla karşılaşmadığını ve bu sayede hem bir miktar para kazanıp hem de kredi limitinin yükselebileceğini söyledi. Paraya ihtiyacımın olması ve akrabamın bir sorun yaşamadığını söylemesi beni cezbetti. 6-7 ayrı bankadan hesap açtım, mobil bankacılık şifrelerimi de şahıslara verdim ancak benden çok fazla bilgi istedikleri için şüphelendim ve 3 gün sonra bankaları arayarak şüpheli işlem bildiriminde bulundum.



Bankalara tek tek giderek hesaplarımı kapatmayı istedim. Bir bankada hesabımı kapatırken hesapta bulunan para önüme konuldu. Ardından beni kandıran insanlardan biri aradı ve parayı onlara vermem gerektiğini söyledi. ‘Kanunsuz bir iş yapıyorsanız beni bulaştırmayın’ dediğimde, legal iş yaptıklarını söylediler ve bana araba al-sat yaptıklarına dair bir dekont yolladılar. Bu dekontu görünce hesaplarımda bulunan paraları çekerek yanıma da bir akrabamı alıp bu parayı şahıslara teslim ettim. Bu işle ilgili bir daha da görüşmek istemediğimi belirttim.



Bu insanlar benim gibi şahıslardan hesap bilgilerini toplayıp bazı sitelerden ürün satıyormuş gibi gösteriyormuş. Karşılığında da bizlerin hesap numaralarına para yatırmaları sağlanıyormuş. Parayı yatırıp ürünü alamayan mağdur müşteriler de hesap bilgileri bize ait olduğu için onlarla işbirliği yaptığımızı düşünerek bizden şikayetçi oluyor.

"Tek gayem evlenmekti"

Hakkında toplam 11 şikayet olduğunu söyleyen Uçar, şu ifadeleri kullandı: