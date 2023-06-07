İZBAN kekosu diye küçümsenen Ali'nin başına gelmeyen kalmadı

Türkiye Ali Uçar’ı, İzmir’in toplu ulaşım aracı İZBAN’da kitap okurken gizlice çekilen fotoğrafı ile tanıdı.
2015 yılında fabrikadaki işinden dönerken İZBAN’da kitap okuyan Uçar, bir kadın tarafından fotoğraflanmış, fotoğrafın altına da “Entel olacağım, kız tavlayacağım diye kendini yırtan İZBAN kekosu, terliklerine bayıldım.” yazılmıştı.
Olayın ardından kitap kurdu olduğu ortaya çıkan Uçar, 2020 yılında kendi yazdığı kitabını yayınlatarak yazarlığa adım attı.
Uçar’ın adı bu kez de dolandırıcılık suçuyla gündeme geldi.
4 ay hapis yattı
Evlilik hazırlığında olduğu için kredi limitini yükseltmek istediğini ve kendisinden farklı bankalardan hesap açmasını isteyen dolandırıcılara güvendiğini iddia eden Uçar, dolandırıcılık suçuyla 4 ay Şakran Cezaevinde hapis yattı.
Ara mahkemeden tutuksuz yargılanma kararı çıkan genç yazar, hakkında farklı şehirlerden yapılan 11 şikayetten daha aklanmak için çaba sarf ediyor.
"Akrabamın teklifi beni cezbetti"
Evlilik arifesinde olduğu için paraya ihtiyacı olduğunu belirten Uçar, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:
Bir akrabam, güvenilir bazı kişilerin bizim banka kartlarımızı kullanmak istediğini, bu sayede kredi limitlerimizin yükselebileceğini söyledi. Kendisinin de bir aydır banka kartlarını kullandırdığını, hiçbir sorunla karşılaşmadığını ve bu sayede hem bir miktar para kazanıp hem de kredi limitinin yükselebileceğini söyledi. Paraya ihtiyacımın olması ve akrabamın bir sorun yaşamadığını söylemesi beni cezbetti. 6-7 ayrı bankadan hesap açtım, mobil bankacılık şifrelerimi de şahıslara verdim ancak benden çok fazla bilgi istedikleri için şüphelendim ve 3 gün sonra bankaları arayarak şüpheli işlem bildiriminde bulundum.
Bankalara tek tek giderek hesaplarımı kapatmayı istedim. Bir bankada hesabımı kapatırken hesapta bulunan para önüme konuldu. Ardından beni kandıran insanlardan biri aradı ve parayı onlara vermem gerektiğini söyledi. ‘Kanunsuz bir iş yapıyorsanız beni bulaştırmayın’ dediğimde, legal iş yaptıklarını söylediler ve bana araba al-sat yaptıklarına dair bir dekont yolladılar. Bu dekontu görünce hesaplarımda bulunan paraları çekerek yanıma da bir akrabamı alıp bu parayı şahıslara teslim ettim. Bu işle ilgili bir daha da görüşmek istemediğimi belirttim.
Bu insanlar benim gibi şahıslardan hesap bilgilerini toplayıp bazı sitelerden ürün satıyormuş gibi gösteriyormuş. Karşılığında da bizlerin hesap numaralarına para yatırmaları sağlanıyormuş. Parayı yatırıp ürünü alamayan mağdur müşteriler de hesap bilgileri bize ait olduğu için onlarla işbirliği yaptığımızı düşünerek bizden şikayetçi oluyor.
"Tek gayem evlenmekti"
Hakkında toplam 11 şikayet olduğunu söyleyen Uçar, şu ifadeleri kullandı:
Ben suçlu değilim. Bunu ispat etmek için bilgi ve belge topluyorum. Kendime bir kuruş para almadım ama mağdur kişilerin şikayetleri üzerine Aliağa Şakran Cezaevinde 4 ay hapis yattım. Ara mahkemede tutuksuz yargılanma kararı çıktı. Ancak hala risk altındayım çünkü hakkımda şikayette bulunan pek çok mağdur var. Burada hem onlar mağdur hem de ben mağdurum. Bu şahıslar işin hiçbir kısmında görünür olmuyor, biz mağdur ediliyoruz.
Ben tamamen güven üzerine hesap bilgilerimi vermiştim. Tek gayem kredi limitlerimi yükseltip kız arkadaşımla evlenmekti. Çaresiz olduğum bir ana denk geldi ve güvendim. Eğer ben bu işin içerisinde olsaydım şüpheli işlem bildiriminde bulunmazdım. Bu insanlara güvenerek hesap bilgilerini paylaşmamak gerekiyormuş. Dolandırıldığınızı anladığınızda iş işten geçmiş oluyor. İki mağdur, mahkemede karşı karşıya geliyor. Şu anda bu işe beni yönlendiren akrabam da mağdur. Onun da hakkında çeşitli şikayetler var.