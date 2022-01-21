İzlanda kışı nedir, nasıl olur, kaç gün sürer? İstanbul'a uğrayacak...

İzlanda kışı nedir, nasıl olur, kaç gün sürer? İstanbul'a uğrayacak...

İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde İzlanda kışının etkili olacağının açıklandı. Peki İzlanda kışı nedir ve nasıl olur? İşte özellikleri ve merak edilen detaylar...

İstanbullular "İzlanda kışı" uyarısı ile telaşlandı.

İstanbul'un 21 Ocak Cuma gününden itibaren, İzlanda alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da bugün akşam saatlerine doğru kar yağışı başlayacak ve 4-5 gün kadar sürecek.

Bir anda bütün hava durumu raporlarında geçmeye başlayan izlanda kışı nedir nasıl olur merak konusu haline geldi.

Peki, İzlanda kışı aslında nedir, ne kadar sürer? İşte İzlanda kışı hakkında bilgiler...

İZLANDA KIŞI NEDİR

İzlanda yaz ve kış olmak üzere iki mevsim yaşayan ülkelerden biridir.

İzlanda’da genellikle kış aylarında sık sık kar yağışı görülür. Bu sebeple de soğuk havaları tarif etmek için ‘İzlanda kışı’ ifadesi kullanılıyor.

İZLANDA KIŞI NASIL OLUR

Alçak basınç türlerinden biri olan İzlanda basıncı ya da İzlanda siklonu olarak anılan bu basıncın kış aylarında etkisi daha da artar böyle zamanlarda da rüzgar çok farklı yönlerden esmeye başlar.

Türkiye'ye batı ve kuzeybatı yönlerinden giren izlanda basıncıyla birlikte sıcaklıklar düşer ve eğer bu basıncıne etkisi kendisinden daha sıcak olan Akdeniz kesimine inerse nem yükselir.

İzlanda basınç türü Karadeniz'de cephesel yağışlara Güneybatı kesimlerinde de ağır yağışlara neden olur.