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    İzmir açıklarında 14 göçmen kurtarıldı

    İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 14 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 01.04.2022 - 19:04
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    İzmir açıklarında 14 göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik komutanlığı ekipleri, 31 Mart saat 14.25 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

    GERİ İTİLEN 14 GÖÇMEN KURTARILDI

    Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen can salı içerisindeki 14 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları (TCSG-30, KB-4309) tarafından kurtarıldı.

    Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    İzmir açıklarında 14 göçmen kurtarıldı #1

    İzmir açıklarında 14 göçmen kurtarıldı #2


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