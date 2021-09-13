Haberler

Yaşam Haberleri

İzmir açıklarında 184 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 184 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili, Karaburun ve Çeşme ilçeleri açıklarında 38'i yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan ve 146'sı da Türk karasularına geri itilen toplamda 184 göçmen kurtarıldı.