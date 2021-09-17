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    İzmir açıklarında 28 kaçak göçmen kurtarıldı

    İzmir'in Menderes ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
    • DHA
    • 17.09.2021 - 00:06
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    İzmir açıklarında 28 kaçak göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 14.00 sıralarında Menderes ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

    28 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

    İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyaya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    İzmir açıklarında 28 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    İzmir açıklarında 28 kaçak göçmen kurtarıldı #2

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