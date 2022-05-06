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    İzmir açıklarında 41 göçmen kurtarıldı

    İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 41 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • 06.05.2022 - 19:29
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    İzmir açıklarında 41 göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 07.40 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    41 göçmen kurtarıldı

    İHA'nın haberine göre, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 41 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

    Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

    İzmir açıklarında 41 göçmen kurtarıldı #1


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