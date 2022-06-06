Petrol
119.4
-0.27%
Euro
17.7547
0.90%
Dolar
16.5714
0.96%
Altın
981.25
0.41%
Borsa
2648
1.80%
Bitcoin
522.136
4.66%
BTXN Coin
11.78
5.27%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 20 C

    İzmir açıklarında 62 göçmen kurtarıldı

    İzmir'de Yunan unsurlarınca geri itilen lastik botta bulunan 62 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
    • 06.06.2022 - 21:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir açıklarında 62 göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğuna yönelik bilgi edindi.

    62 göçmen kurtarıldı

    Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri tespit edilen lastik bot içerisindeki 62 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    İHA'nın haberine göre, karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    İzmir açıklarında 62 göçmen kurtarıldı #1


    İlginizi Çekebilir

    Bilecik'in el dokuması Lefke bezine yurt dışından sipariş geliyor
    Ekonomi

    Bilecik'in el dokuması Lefke bezine yurt dışından sipariş geliyor

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Suriye Milli Ordusu komutanına, EYP'li saldırı düzenlendi
    Dünya

    Suriye Milli Ordusu komutanına, EYP'li saldırı düzenlendi

    Görüş Bildir