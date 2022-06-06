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İzmir açıklarında 62 göçmen kurtarıldı
İzmir'de Yunan unsurlarınca geri itilen lastik botta bulunan 62 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
- 06.06.2022 - 21:48
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğuna yönelik bilgi edindi.
62 göçmen kurtarıldı
Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri tespit edilen lastik bot içerisindeki 62 düzensiz göçmen kurtarıldı.
İHA'nın haberine göre, karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.