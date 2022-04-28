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    İzmir açıklarında geri itilen 60 göçmen kurtarıldı

    İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 60 düzensiz göçmen, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildi.
    • 28.04.2022 - 20:26
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    İzmir açıklarında geri itilen 60 göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 27 Nisan saat 23.15 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

    Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen can salı içerisindeki 5 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

    Ekipler, 28 Nisan günü saat 06.00 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

    60 göçmen kurtarıldı

    Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen can salı içerisindeki 36 düzensiz göçmeni kurtardı.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 27 Nisan saat 09.45 sıralarında, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

    Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 19 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

    Karaya çıkartılan toplam 60 düzensiz göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    İzmir açıklarında geri itilen 60 göçmen kurtarıldı #1

    İzmir açıklarında geri itilen 60 göçmen kurtarıldı #2

    İzmir açıklarında geri itilen 60 göçmen kurtarıldı #3


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