İzmir Demokrasi Üniversitesi işçi alacak! İzmir Demokrasi Üniversitesi işçi alımı başvuru şartları

İzmir Demokrasi Üniversitesi işçi alımı yapacağını duyururken, başvuru yapmak isteyenler ise şartları araştırmaya başladı. Peki, İzmir Demokrasi Üniversitesi işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

İzmir Demokrasi Üniversitesi 8 işçi alacağını duyurdu ve başvuru için ilan açtı.

Üniversitenin işçi alacağını duyurmasının ardından İzmir dahil olmak üzere birçok şehirden vatandaşlar, şartları araştırmaya başladı.

Hizmet birimlerinde işçi almak isteyen üniversite ise başvuru şartlarına dair detayları yine kendi sitesinde açıkladı.

Üniversitenin ilanını kaçırmak istemeyen vatandaşlar, "İzmir Demokrasi Üniversitesi işçi alımı başvuru şartları nelerdir?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki,İzmir Demokrasi Üniversitesi işçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte ayrıntılar...

İZMİR DEMOKRASI ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. İlan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,

4. Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

6. Yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,

7. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış, muaf veya erteletmiş olmak)8. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

9. Talep şartlarım taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında reddedilecektir.

10. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik madde 17'ye göre ''Kamu kurum ve kuruluşları işe yerleştirilecek kişileri, Kurum tarafından gönderilen listelerdeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirler.

Sınav; yazılı veya sözlü yöntemlerden biri veya ikisi kullanılarak, mesleki bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılır. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda kura sonrası sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.'' denildiğinden sözlü sınav sonucunda başarılı olmak,

11. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

KURA İŞLEMLERİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı liste esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Noter kurasına katılacak olanlar ile sözlü sınavına katılmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isim listesi İzmir Demokrasi Üniversitesi internet adresinde (https://idu.edu.tr) ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı internet adresinde (https://pdb.idu.edu.tr) duyurular kısmında yayımlanacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

Kura çekimi sonucunda belirlenen açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınavına tabi tutulacaktır. Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; teslim edecekleri belgeler, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri İzmir Demokrasi Üniversitesi internet adresinden (https://idu.edu.tr) ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı internet adresinden (https://pdb.idu.edu.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar atamaya yetkili amirin olur/onay işlemleri sonucunda belirtilecek tarihte göreve başlayacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz sayılacaktır. İşe başlamayanlar ile 60 gün içerisinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır.

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER

1. 5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış "Özel Güvenlik Kimlik Kartına" sahip ve silahsız olmak.

2. 40 yaşını doldurmamış olmak. 3. 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait, görevi yapmasına engel olacak herhangi bir sağlık nedeni bulunmamak.