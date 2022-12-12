Petrol
76.58
0.63%
Euro
19.6015
-0.17%
Dolar
18.6406
0.00%
Altın
1.071
-0.46%
Borsa
5005
0.00%
Bitcoin
321.397
-1.14%
BTXN Coin
5.05
4.33%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Hafif yağmur 16 C
    • İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? 12 Aralık 2022 elektrik kesintisi sorgulama

    İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? 12 Aralık 2022 elektrik kesintisi sorgulama

    İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Vatandaşlar hangi bölgelerde elektriklerin kesileceğini araştırıyor. İşte 12 Aralık 2022 İzmir elektrik kesintisi sorgulama...
    • 12.12.2022 - 09:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? 12 Aralık 2022 elektrik kesintisi sorgulama

    Vatandaşlar İzmir’de elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi hakkında araştırmalar yapıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 12 Aralık 2022 Pazartesi günü İzmir'in belirli ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak.

    İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere çoğu ilçenin farklı bölgelerinde yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırma yapılıyor.

    Mağdur olmak istemeyen vatandaşlar, “İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek?” sorularını araştırıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler…

    İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak bölgeler

    İzmir ilçelerinde yaşanan elektrik kesintilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

    İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

    İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? 12 Aralık 2022 elektrik kesintisi sorgulama #1


    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    DEPREM Mİ OLDU? 12 Aralık 2022 nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi
    Gündem

    DEPREM Mİ OLDU? 12 Aralık 2022 nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    Küçükçekmece’de patenli gençler trafiği tehlikeye attı
    3. Sayfa

    Küçükçekmece’de patenli gençler trafiği tehlikeye attı

    Görüş Bildir