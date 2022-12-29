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    İzmir elektrik kesintisi olan ilçeler! 29 Aralık İzmir elektrik kesintisi sorgulama

    İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Vatandaşlar hangi bölgelerde elektriklerin kesileceğini araştırıyor. İşte 29 Aralık 2022 İzmir elektrik kesintisi sorgulama...
    • 29.12.2022 - 10:58
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    İzmir elektrik kesintisi olan ilçeler! 29 Aralık İzmir elektrik kesintisi sorgulama

    Vatandaşlar İzmir’de GEDİZ elektrik kesintisi hakkında araştırmalar yapıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 29 Aralık 2022 Perşembe günü İzmir'in belirli ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak.

    İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere çoğu ilçenin farklı bölgelerinde yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırma yapılıyor.

    Mağdur olmak istemeyen vatandaşlar, “İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek?” sorularını araştırıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler…

    İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak bölgeler

    İzmir ilçelerinde yaşanan elektrik kesintilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

    İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

    İzmir elektrik kesintisi olan ilçeler! 29 Aralık İzmir elektrik kesintisi sorgulama #1


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