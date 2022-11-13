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    İzmir elektrik kesintisi yaşayacak bölgeler! 13 Kasım 2022 İzmir elektrik kesintisi sorgulama!

    İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki İzmir elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler hangileri? 13 Kasım 2022 İzmir elektrik kesintisi sorgulama...
    • 13.11.2022 - 10:27
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    İzmir elektrik kesintisi yaşayacak bölgeler! 13 Kasım 2022 İzmir elektrik kesintisi sorgulama!

    İzmir’de elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi hakkında araştırmalar yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 13 Kasım 2022 Pazar günü İzmir'in belirli ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak.

    İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere çoğu ilçenin farklı bölgelerinde yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırma yapılıyor.

    İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler.

    İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak bölgeler

    İzmir ilçelerinde yaşanan elektrik kesintilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

    İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

    İzmir elektrik kesintisi yaşayacak bölgeler! 13 Kasım 2022 İzmir elektrik kesintisi sorgulama! #1


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