Petrol
97.79
-0.13%
Euro
18.5882
0.29%
Dolar
18.5952
0.64%
Altın
998.11
0.30%
Borsa
4350
0.00%
Bitcoin
373.473
-3.72%
BTXN Coin
10.17
-0.78%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    İzmir elektrik kesintisi yaşayacak bölgeler! 8 Kasım 2022 İzmir elektrik kesintisi sorgulama!

    İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki İzmir elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler hangileri? 8 Kasım 2022 İzmir elektrik kesintisi sorgulama...
    • 08.11.2022 - 09:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir elektrik kesintisi yaşayacak bölgeler! 8 Kasım 2022 İzmir elektrik kesintisi sorgulama!

    İzmir’de elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi hakkında araştırmalar yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 8 Kasım 2022 Salı günü İzmir'in belirli ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak.

    İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere çoğu ilçenin farklı bölgelerinde yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırma yapılıyor.

    İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler.

    İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak bölgeler

    İzmir ilçelerinde yaşanan elektrik kesintilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

    İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

    İzmir elektrik kesintisi yaşayacak bölgeler! 8 Kasım 2022 İzmir elektrik kesintisi sorgulama! #1


    Bu kripto para onun hayatını değiştirdi!
    Advertorial

    Bu kripto para onun hayatını değiştirdi!

    Dünya'ya en yakın kara delik bulundu
    Teknoloji

    Dünya'ya en yakın kara delik bulundu

    Mini elektrikli araç Silence S04 Türkiye'ye geliyor
    Otomobil

    Mini elektrikli araç Silence S04 Türkiye'ye geliyor

    Görüş Bildir