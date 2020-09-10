İzmir semalarında F-16'lar ve Türk Yıldızları'ndan saygı uçuşu

İzmir semalarında F-16'lar ve Türk Yıldızları'ndan saygı uçuşu

Türk Hava Kuvvetleri, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü nedeniyle uçuş yaptı.

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü kapsamında Türk Hava Kuvvetleri uçuş gerçekleştirdi.

Uçuşta F-16 savaş uçakları ve akrobasi timi Türk Yıldızları yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşımında, uçuş sırasında İzmir halkının selamlandığı kaydedildi.

SAYGI UÇUŞU İCRA EDİLDİ

Bakanlığın açıklamasına şu ifadeler kullanıldı:

"İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü kapsamında Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımız ve gökyüzündeki akrobasi timimiz Türk Yıldızları, İzmir halkına selamlama ve saygı uçuşu icra etti."

İzmir semalarında selamlama ve saygı uçuşu ViDEO