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- İzmir semalarında F-16'lar ve Türk Yıldızları'ndan saygı uçuşu
İzmir semalarında F-16'lar ve Türk Yıldızları'ndan saygı uçuşu
Türk Hava Kuvvetleri, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü nedeniyle uçuş yaptı.
- Haber Merkezi
- 10.09.2020 - 10:53
İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü kapsamında Türk Hava Kuvvetleri uçuş gerçekleştirdi.
Uçuşta F-16 savaş uçakları ve akrobasi timi Türk Yıldızları yer aldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşımında, uçuş sırasında İzmir halkının selamlandığı kaydedildi.
SAYGI UÇUŞU İCRA EDİLDİ
Bakanlığın açıklamasına şu ifadeler kullanıldı:
"İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü kapsamında Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımız ve gökyüzündeki akrobasi timimiz Türk Yıldızları, İzmir halkına selamlama ve saygı uçuşu icra etti."
İzmir semalarında selamlama ve saygı uçuşu ViDEO