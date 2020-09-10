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    İzmir semalarında F-16'lar ve Türk Yıldızları'ndan saygı uçuşu

    Türk Hava Kuvvetleri, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü nedeniyle uçuş yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2020 - 10:53
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    İzmir semalarında F-16'lar ve Türk Yıldızları'ndan saygı uçuşu

    İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü kapsamında Türk Hava Kuvvetleri uçuş gerçekleştirdi.

    Uçuşta F-16 savaş uçakları ve akrobasi timi Türk Yıldızları yer aldı.

    Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşımında, uçuş sırasında İzmir halkının selamlandığı kaydedildi.

    SAYGI UÇUŞU İCRA EDİLDİ

    Bakanlığın açıklamasına şu ifadeler kullanıldı:

    "İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü kapsamında Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımız ve gökyüzündeki akrobasi timimiz Türk Yıldızları, İzmir halkına selamlama ve saygı uçuşu icra etti."

    İzmir semalarında selamlama ve saygı uçuşu ViDEO

    İzmir semalarında F-16 lar ve Türk Yıldızları ndan saygı uçuşu #1

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