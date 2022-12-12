İZMİR SU KESİNTİLERİ! 12 Aralık 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

Gün içinde İzmir'de su kesintisi yapılacak olan ilçeler ve saatler araştırılmaya başlandı. 12 Aralık 2022 Pazartesi gününde İzmir'de gerçekleşecek su kesintileri İZSU tarafından açıklandı.

Bugün 12 Aralık 2022 Pazartesi gününde vatandaşlar İzmir'de yaşanan su kesintilerini araştırmaya başladı. İzmir'de yaşayan ve suların gelmesini bekleyen birçok kişi "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusunu arama motorlarında arıyor. İşte 12 Aralık İzmir su kesintileri listesi ve kesinti yapılacak saatler...

12 Aralık 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de ikamet etmekte olan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve su kesintileri listesini araştırmaya başladı. İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün gün içerisinde İzmir'de farklı ilçelerde su kesintileri yaşanması beklenmekte. İzmirli vatandaşlar tarafından su kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağı arama motorlarında sorgulanıyor.

12 Aralık günü, gün içinde su kesintisi meydana gelecek olan ilçeler arasında Bayraklı, Çeşme, Kiraz, Menderes, Menemen ve Ödemiş gibi ilçeler bulunuyor. İzmir'in bu ilçelerinde gerçekleşek olan bu kesintilerin ayrıntılarına İZSU resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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