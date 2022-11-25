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    • İZMİR SU KESİNTİLERİ! 25 Kasım 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi tarih ve saatler

    İZMİR SU KESİNTİLERİ! 25 Kasım 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi tarih ve saatler

    Bugün İZSU tarafından kesinti yaşanacak ilçeler ve saatler açıklandı. 25 Kasım günü İzmir'de yaşanacak olan su kesintilerini pek çok vatandaş araştırıyor. İşte İzmir su kesintileri...
    • 25.11.2022 - 11:12
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    İZMİR SU KESİNTİLERİ! 25 Kasım 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi tarih ve saatler

    25 Kasım 2022 gününde İzmir'de yaşanan su kesintileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İzmir'de oturan ve suların gelmesini bekleyen pek çok kişi "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 25 Kasım İzmir su kesintileri listesi ve kesinti yapılacak saatler...

    25 Kasım 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek?

    İzmirli vatandaşlar İZSU'nun yapmış olduğu açıklamaları yakından takip ediyor. Yapılan duyuraya göre bugün gün içerisinde İzmir'de farklı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar da su kesintilerinin hangi ilçelerde olduğunu ve ne kadar süreli olacağını araştırmaya koyuldu.

    İZMİR SU KESİNTİLERİ! 25 Kasım 2022 İzmir de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi tarih ve saatler #1

    Bugün kesinti yaşanacak olan ilçeler arasında Bornova, Çeşme, Dikili, Foça, Menderes, Torbalı, Urla gibi ilçeler bulunuyor. İzmir'in ilçelerinde gerçekleşek olan bu kesintilerin detaylarına İZSU resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

    İZMİR SU KESİNTİLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!


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