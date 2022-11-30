İZMİR SU KESİNTİLERİ! 30 Kasım günü İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi tarih ve saatleri

İZMİR SU KESİNTİLERİ! 30 Kasım günü İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi tarih ve saatleri

Bugün İZSU tarafından kesinti yaşanacak ilçeler ve saatler duyuruldu. 30 Kasım'da İzmir'de meydana gelecek su kesintilerini pek çok vatandaş araştırmaya başladı. İşte İzmir su kesintileri...

30 Kasım 2022 Çarşamba gününde İzmir'de yaşanan su kesintileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İzmir'de yaşayan ve suların gelmesini bekleyen birçok kişi "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 30 Kasım İzmir su kesintileri listesi ve kesinti yapılacak saatler...

30 Kasım 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmirli vatandaşlar suların ne zaman geleceğini merak etmekte. İZSU'nun yapmış olduğu açıklamalar yakından takip edilirken, yapılan duyuraya göre bugün gün içerisinde İzmir'de farklı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar da su kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını ve ne kadar süreli olacağını araştırmaya koyuldu.

Gün içinde su kesintisi yaşanacak olan ilçeler arasında Karabağlar bulunuyor. Karabağlar ilçesinde Esentepe, Fahrettin Altay, General Kazım Özalp, Muammer Akar Mahalleleri'nde kesinti yaşanacak. İzmir'in ilçelerinde gerçekleşek olan bu kesintilerin detaylarına İZSU resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

İZMİR SU KESİNTİLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Kesinti yaşanacak mahalleler İZSU tarafından şu şekilde duyuruldu:

"Değerli Abonelerimiz;



Oyak Pompa İstasyonunda gerçekleşecek kollektör bakım ve yenileme çalışması sebebi ile 30.11.2022 Çarşamba 10:00 ile 01.12.2022 Perşembe 08:00 saatleri arasında su kesintisi yapılması zorunluluğu oluşmuştur.



Kesintiden Etkilenecek Mahalleler: Karabağlar İlçesi; Esentepe, Fahrettin Altay, General Kazım Özalp, Muammer Akar Mahalleleri



Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür ederiz."