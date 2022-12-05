İZMİR SU KESİNTİLERİ! 5 Aralık 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

Gün içinde İZSU tarafından kesinti yapılacak olan ilçeler ve saatler sorgulanıyor. 5 Aralık tarihinde İzmir'de meydana gelecek su kesintileri İZSU tarafından açıklandı.

Bugün 5 Aralık 2022 Pazartesi gününde vatandaşlar İzmir'de yaşanan su kesintileri araştırılmaya koyuldu. İzmir'de yaşayan ve suların gelmesini bekleyen pek çok kişi "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusunu sorgulamaya başladı. İşte 5 Aralık İzmir su kesintileri listesi ve kesinti yapılacak saatler...

5 Aralık 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de ikamet eden vatandaşlar suların ne zaman geleceğini sorgulamaya başladı. İZSU'nun yapmış olduğu açıklamalar yakından takip ediliyor. Ve yapılan açıklamaya göre bugün gün içerisinde İzmir'de farklı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar tarafından su kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağı sorgulanırken, kesintilerin ne kadar süreceği de merak ediliyor.

5 Aralık'ta gün içinde su kesintisi yaşanacak olan ilçeler arasında Çeşme, Bergama, Çiğli, Foça, Kınık,Menderes ve Ödemiş gibi ilçeler bulunuyor. İzmir'in bu ilçelerinde gerçekleşek olan bu kesintilerin detaylarına İZSU resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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